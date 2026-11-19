Antakya'da silah suçundan aranan şahıs 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında Antakya'da operasyon düzenledi. Silah veya mermi suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya’da operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C. yakalanarak gözaltına alındı.
?Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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