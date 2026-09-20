Elazığ'da ata tohum domatesler doğal aromasıyla sofralarda tercih ediliyor - Son Dakika
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Elazığ'da ata tohum domatesler doğal aromasıyla sofralarda tercih ediliyor

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Elazığ\'da ata tohum domatesler doğal aromasıyla sofralarda tercih ediliyor
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Elazığ’da ata tohumla yetiştirilen yerli domateslere ilgi artarken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle sezonda sona yaklaşıldı. Doğal aroması ve kendine özgü tadıyla sofralık tüketimde tercih edilen domateslerde üreticiler, geleneksel lezzetin korunmasının önemini vurguladı.

Elazığ’da tarlalarda yetiştirilen domatesler, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sezonda sona yaklaşıldı.

Elazığ’da geleneksel yöntemlerle ve ata tohum kullanılarak yetiştirilen yerli domateslere olan ilgi her geçen gün artarken, şehrin farklı bölgelerinde tarlalarda yetiştirilen domatesler, doğal aroması ve kendine özgü tadıyla dikkat çekti.

Üreticiler tarafından yıllardır korunarak gelecek nesillere aktarılan ata tohumlar, bölgenin tarımsal değerleri arasında önemli bir yer tutarken, bu tohumlardan elde edilen domatesler, özellikle lezzeti ve kokusuyla sofralık tüketimde tercih ediliyor.

Elazığ’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarlalardan toplanmaya başlanan domatesler, pazarlarda da tüketiciler tarafından ilgi görürken, üreticiler, ata tohumla yetiştirilen domateslerin geleneksel lezzetinin korunmasının önemini vurguladı. 

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Elazığ'da ata tohum domatesler doğal aromasıyla sofralarda tercih ediliyor - Son Dakika
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