Hatay Antakya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Hatay Antakya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antakya'da gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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