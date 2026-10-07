Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı

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Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde 6 Ekim 2026'da N.G.'nin evlilik vaadiyle kandırılarak 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığı belirlendi. Hatay Emniyet ekiplerinin kamera incelemeleri sonucu E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Antakya Kuzeytepe Mahallesi’nde 6 Ekim 2026’da yaşanan olayda, N.G. isimli erkeğin evlilik vaadiyle kandırıldığı ve 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığı belirlendi.

<a class='keyword-sd' href='/hatay/' title='Hatay'>Hatay</a>'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda kamera ve görüntüyü inceleyerek gerçekleştirdiği saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.G. ile C.T., A.Ö. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı - Son Dakika
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