Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı

Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde 6 Ekim 2026'da N.G.'nin evlilik vaadiyle kandırılarak 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığı belirlendi. Hatay Emniyet ekiplerinin kamera incelemeleri sonucu E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.
Antakya Kuzeytepe Mahallesi’nde 6 Ekim 2026’da yaşanan olayda, N.G. isimli erkeğin evlilik vaadiyle kandırıldığı ve 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığı belirlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda kamera ve görüntüyü inceleyerek gerçekleştirdiği saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.G. ile C.T., A.Ö. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
Sizin düşünceleriniz neler ?