Hatay Defne\'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildi

Hatay Defne'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde bir ikamette arama yaptı. Aramada 2 bin 170 gram kubar esrar, 23 kök skunk bitkisi, öğütücü aparat, hassas terazi ve elek ele geçirildi; olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren ekipler, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Belirtilen adreste M.T. isimli şahsın ikametgahında ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 170 gram kubar esrar maddesi, 23 kök skunk bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde eleği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
Sizin düşünceleriniz neler ?