Hatay Defne'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Defne'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Defne\'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde bir ikamette arama yaptı. Aramada 2 bin 170 gram kubar esrar, 23 kök skunk bitkisi, öğütücü aparat, hassas terazi ve elek ele geçirildi; olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

Bu kapsamda elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren ekipler, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Belirtilen adreste M.T. isimli şahsın ikametgahında ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 170 gram kubar esrar maddesi, 23 kök skunk bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde eleği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
3. SayfaGüncelGündemDefneHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası
İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 11:03:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Defne'de düzenlenen operasyonda 2 bin 170 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei