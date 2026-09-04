Hatay Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, başarılı personelini ödüllendirdi
Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, görevlerinde üstün gayret ve başarı gösteren emniyet personelini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Yılmaz, fedakârlıklarıyla teşkilata değer katan tüm personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü YILMAZ, görevlerinde üstün gayret ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan emniyet personeliyle bir araya geldi.
Müdür YILMAZ, özverili çalışmaları ve başarılı görev performansları nedeniyle personellere çeşitli hediyeler takdim ederek kendilerini tebrik etti.
Görevlerindeki fedakârlıkları ve başarılı çalışmalarıyla teşkilata değer katan tüm personelleri kutlayan Rüştü YILMAZ, başarılarının devamını diledi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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