Kadına karşı basit yaralamadan 5 ay 1 gün cezayla aranan şahıs Antakya'da tutuklandı - Son Dakika
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Kadına karşı basit yaralamadan 5 ay 1 gün cezayla aranan şahıs Antakya'da tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G., Antakya’da yakalandı.

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Emniyet Müdürlüğü3. SayfaAntakyaGüncelGündemHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Kadına karşı basit yaralamadan 5 ay 1 gün cezayla aranan şahıs Antakya'da tutuklandı - Son Dakika
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