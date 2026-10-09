Kadına karşı basit yaralamadan 5 ay 1 gün cezayla aranan şahıs Antakya'da tutuklandı

Kadına karşı basit yaralamadan 5 ay 1 gün cezayla aranan şahıs Antakya'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G., Antakya’da yakalandı.
Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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