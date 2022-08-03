Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı

03.08.2022 16:28

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda mühimmat deposunda sayım yapıldığı esnada patlama yaşandı. 2 askerin yaralandığı olayla ilgili açıklamada bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, sayım ve kontrol esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrolü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı. Patlama anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"PERSONELİN DİKKATSİZLİĞİNDEN KANAKLI"

Patlamanın ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depolarının sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Ellerinden yaralı 2 personelin bulunduğunu aktaran Vali Bilgin, "Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangın söndürüldü. Şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu. Bu, patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldi. Bu yangınlar da kontrol altına alındı. Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize, sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Şırnak, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı - Son Dakika
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