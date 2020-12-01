01 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

01 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
01.12.2020 06:42
01 Aralık 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Yatıya Misafirim Var
02:00 B Planı
03:30 Gelinim Mutfakta
04:00 5N 1K
04:45 Küçük Ağa
05:30 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
20:00 Hekimoğlu
22:15 Recep İvedik 2
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