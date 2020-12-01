01 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Yatıya Misafirim Var

02:00 B Planı

03:30 Gelinim Mutfakta

04:00 5N 1K

04:45 Küçük Ağa

05:30 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

20:00 Hekimoğlu

22:15 Recep İvedik 2