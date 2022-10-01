01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

01.10.2022 06:43
01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

01 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Özel Dosya

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

09:45 Belçika Pro Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 Hollanda Eredivisie Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 Portekiz Süper Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:45 Avrupa'dan Futbol

18:00 Set Sayısı

18:25 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş.türkiye - Hırv

20:00 Set Sayısı

20:30 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Aktüel Futbol

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Kaynak: InterSinema.com

Aktüel, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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