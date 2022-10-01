Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Özel Dosya
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:45 Belçika Pro Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Hollanda Eredivisie Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Portekiz Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:45 Avrupa'dan Futbol
18:00 Set Sayısı
18:25 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş.türkiye - Hırv
20:00 Set Sayısı
20:30 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 01 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika