02 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kardeş Payı

00:20 Örümcek Adam 2

01:40 Kanatsız Kuşlar

02:50 Kanatsız Kuşlar

04:40 Hercai

05:50 Hercai

08:00 Emoji Filmi

08:00 Bitirim İkili

09:45 Babam

10:00 Şans Kapıyı Çalınca

12:20 Emoji Filmi

13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli

14:05 Bir Zamanlar Çukurova

15:00 Gençliğim Eyvah

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:20 Bitirim İkili 2