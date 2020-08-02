02 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
02 Ağustos 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Medcezir
01:30 İngiliz İşi
02:30 Kaçak Gelinler
03:30 Kaçak Gelinler
04:30 Kara Sevda
05:20 Aramızda Kalsın
06:00 İki Aile
07:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşler
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Afacan Beşler
13:00 Afacan Beşler 2
14:30 En Güzel Bölüm
14:45 Aramızda Kalsın
16:45 Hayat Sevince Güzel
17:00 Boşver Arkadaş
18:45 Star Haber
20:00 Otoban
20:00 Büyük Baskın
22:00 Otoban
22:15 Büyük Baskın
23:45 İngiliz İşi
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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