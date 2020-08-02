02 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Medcezir

01:30 İngiliz İşi

02:30 Kaçak Gelinler

03:30 Kaçak Gelinler

04:30 Kara Sevda

05:20 Aramızda Kalsın

06:00 İki Aile

07:00 İki Aile

08:00 Afacan Beşler

10:00 Kaçak Gelinler

12:30 Afacan Beşler

13:00 Afacan Beşler 2

14:30 En Güzel Bölüm

14:45 Aramızda Kalsın

16:45 Hayat Sevince Güzel

17:00 Boşver Arkadaş

18:45 Star Haber

20:00 Otoban

20:00 Büyük Baskın

22:00 Otoban

22:15 Büyük Baskın

23:45 İngiliz İşi