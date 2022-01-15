021'de Doğal Afet ve Sıcaklardan Ölümlerde Rekor Kırıldı - Son Dakika

2021 doğal afetlerin ve sıcaklarından oluşan rekorlar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti.

2021 rekor kıran başka bir yıl oldu ve tarihteki en sıcak altıncı yıl oldu.

İklim değişikliğini ve yılın iklim verilerini tartışmak için yıllık bir çağrıda, NASA (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) ve NOAA'dan (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) uzmanlar 2021'in kayıtların başladığı 1880'den bu yana Dünya için altıncı en sıcak yıl olduğunu açıkladı.

OKYANUS ISISI DA ARTTI

Sıcaklar yüzünden ABD'de n az 600 kişinin öldüğünü, on yılda görülen en yüksek ölüm olduğunu açıkladı.

NOAA'ya göre, Dünya'daki hem kara hem de okyanusların yüzey sıcaklıkları, 2021'de 20. yüzyıl ortalamasının 0,84 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Ancak sadece yüzey sıcaklıklarının artması değildi; Okyanus ısısı içeriği de 2021'de rekor seviyeye ulaştı.

Buzların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Bu da şehirlerdeki su baskınların artması demek. Örnek vermek gerekirse önümüzdeki yıllarda Venedik gibi onlarca şehir görebiliriz.

New York'taki NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü klimatolog ve iklim modelcisi Gavin Schmidt, görüşme sırasında ne yazık ki, Kuzey Kutbu'nun son 30 yılda küresel ortalamanın üç katından daha hızlı ısındığını söyledi.

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