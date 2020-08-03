03 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ölüm Dövüşü

01:15 İstanbul Yeditepe Konserleri

01:30 İngiliz İşi

02:00 Ölüm Dövüşü

02:05 En Güzel Bölüm

02:20 Kaçak Gelinler

03:30 Kaçak Gelinler

03:40 Türk Müziği

04:40 Aramızda Kalsın

05:20 Aramızda Kalsın

06:00 İki Aile

07:00 İki Aile

08:00 Afacan Beşler

10:00 Kaçak Gelinler

13:00 Afacan Beşler 2

13:30 Aramızda Kalsın

14:45 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

17:00 Boşver Arkadaş

18:45 Star Haber

20:00 Büyük Baskın

20:00 Godzilla

22:15 Büyük Baskın

22:30 Godzilla