Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:25 İtalya Seri A Özetler
05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - MKE Ankaragücü
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Tuzlaspor A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Denizlispor - Kocaelispor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Denizlispor - Kocaelispor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika