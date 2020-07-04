04.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Incheon United FC
13: 00 GK1 Gangwon FC - Busan I Park
14: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - FC Seoul
16: 30 RSP Dinamo Moskova - Arsenal Tula
18: 00 İS1 Celta Vigo - Real Betis
18: 30 RSP Krylia Sovetov - FK Rostov
18: 30 RSP Spartak Moskova - FC Tambov
19: 00 PO1 Vitoria Setubal - P. Ferreira
20: 30 RSP Akhmat Grozny - CSKA Moskova
20: 30 RSP Lokomotiv Moskova - Sochi
20: 30 İS1 Real Valladolid - Alaves
21: 00 ALK B. Leverkusen - Bayern Münih
21: 15 PO1 Portimonense - Vitoria Guimaraes
23: 00 İS1 Granada - Valencia
Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Alaves'i konuk ederken; Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ise Real Betis'i ağırlayacak...
Bundesliga'yı üst üste 8. kez kazanan Bayern, Şampiyonlar Ligi biletini son maçlarda kaybeden Leverkusen ile oynuyor...
2 haftada 6 puan bırakan Benfica zirve yarışında geri düşerken, Portimonense'nin konuğu Vitoria Guimaraes olacak... Pacos Ferreira da Vitoria Setubal deplasmanında 3 puan arayacak...
Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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