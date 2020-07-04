04.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

04.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Incheon United FC13: 00 GK1 Gangwon FC - Busan I Park14: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - FC Seoul16: 30 RSP Dinamo Moskova - Arsenal Tula18: 00 İS1 Celta Vigo - Real Betis18: 30 RSP Krylia Sovetov - FK Rostov18: 30...

Bu bir ilandır

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


12: 00 GK1 Ulsan Hora-I - Incheon United FC


13: 00 GK1 Gangwon FC - Busan I Park


14: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - FC Seoul


16: 30 RSP Dinamo Moskova - Arsenal Tula


18: 00 İS1 Celta Vigo - Real Betis


18: 30 RSP Krylia Sovetov - FK Rostov


18: 30 RSP Spartak Moskova - FC Tambov


19: 00 PO1 Vitoria Setubal - P. Ferreira


20: 30 RSP Akhmat Grozny - CSKA Moskova


20: 30 RSP Lokomotiv Moskova - Sochi


20: 30 İS1 Real Valladolid - Alaves


21: 00 ALK B. Leverkusen - Bayern Münih


21: 15 PO1 Portimonense - Vitoria Guimaraes


23: 00 İS1 Granada - Valencia


Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Alaves'i konuk ederken; Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ise Real Betis'i ağırlayacak...


Bundesliga'yı üst üste 8. kez kazanan Bayern, Şampiyonlar Ligi biletini son maçlarda kaybeden Leverkusen ile oynuyor...


2 haftada 6 puan bırakan Benfica zirve yarışında geri düşerken, Portimonense'nin konuğu Vitoria Guimaraes olacak... Pacos Ferreira da Vitoria Setubal deplasmanında 3 puan arayacak...


Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


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Celta Vigo, Moskova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:14 

Son Dakika Spor 04.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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