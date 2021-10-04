Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Gençlerbirliği
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
20:45 beIN Süper Lig
21:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
22:00 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika