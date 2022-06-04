Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Dizi
14:00 Dizi
16:00 Güzel Köylü
16:30 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Bıçak Sırtında
Son Dakika › TV › 04 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika