Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Gönül Dağı
02:20 Mesnevi'den Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi
04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:05 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika