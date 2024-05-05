Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak - Son Dakika
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Politika

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlığın masaya yatırılacağı toplantının ana gündemi ise öğretmen atamaları olacak. Kabine sonrası atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

05.05.2024 14:10  Güncelleme: 14:25
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Son olarak 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın bir kez daha toplanacak.

HABERİ İLK OLARAK BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Yarın saat 15.00'da yapılması beklenen Kabine toplantısında terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık yer alacak. Toplantının ana gündemi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de belirttiği üzere öğretmen atamaları olacak. Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'YE BİLGİ VERECEK

Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI DA MASADA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ DE İSTİŞARE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

Ekonomi, İsrail, Kabine, Gazze, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa POLAT: Trafik cezaları ve vergiye dayanan bir hazinede enflasyonun düşmesi beklenemez, yatırım, üretim olmadan sadece talebi baskılayarak yıkımın gücünü arttırırsınız. 1 0 Yanıtla

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