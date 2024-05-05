Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu - Son Dakika
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Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu

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Büyükçekmece'de eğlenmek için kiralanan lüks villada 17 yaşındaki Mervan İpek iddiaya göre düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti. Feci olaydan geriye İpek'in arkadaşlarıyla birlikte havuzun önünde çekildiği fotoğraf kaldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

05.05.2024 14:50
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İstanbul Büyükçekmece'de 17 yaşındaki Mervan İpek, haftalık kiralık lüks bir villada arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesinin polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf kaldı.

ARKADAŞLARI POLİSE İHBAR ETTİ

3 Mayıs günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Tepekent'te bulunan lüks bir villada iddiaya göre 17 yaşındaki Mervan İpek, arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VİLLAYI NASIL KİRALADILAR?

Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni tespiti için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltına alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı. İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18'den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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