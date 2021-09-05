Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Titanik
04:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 İnanılmaz Aile 2
12:00 Dizi TV
12:50 Şans Kapıyı Çalınca
15:20 Kalp Yarası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika