05 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Titanik

04:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 İnanılmaz Aile 2

12:00 Dizi TV

12:50 Şans Kapıyı Çalınca

15:20 Kalp Yarası

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı