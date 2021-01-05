05 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

05 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
05.01.2021 06:42
05 Ocak 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Gelinim Mutfakta
02:45 Canım Komşularım
03:45 Yatıya Misafirim Var
04:00 5N 1K
04:45 Küçük Ağa
05:45 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası
20:00 Maymunlar Cehennemi Başlangıç
22:15 Hekimoğlu
23:30 Çetin Ceviz 2
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