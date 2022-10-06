06 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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06 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

06.10.2022 06:43
06 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

06 Ekim 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Gecenin Ucunda

02:00 Yalı Çapkını

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Duy Beni

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Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 06 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 06 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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