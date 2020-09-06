Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Aktüel Futbol
01:30 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
03:30 İleri Üçlü
05:35 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Arsenal - Chelsea
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:50 Takvim Yaprakları
06:55 Efsanelerin İzinde
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Macaristan
07:00 Unutulmaz Maçlar
08:30 Süper Spor
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Transfer Gündemi
10:00 İleri Üçlü
11:50 Spor Kitaplığı
11:55 Dünya Superbike Şampiyonası
12:25 Türkiye - Macaristan
12:30 Spor Bülteni
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Dünya Superbike Şampiyonası
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Hedef Süper Lig
14:10 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
14:55 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
16:55 Spor Bülteni
17:00 Spor Hafta Sonu
18:10 Muhabir Saati
18:30 Aktüel Futbol
20:00 Milli Maç Özel
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
22:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:05 Transfer Gündemi
23:30 Milli Maç Özel
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Eylül 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika