Son Dakika › TV › 06 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
06 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı
1 saat önce
06 Nisan 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Sol Şerit
01:30 Zalim İstanbul
02:30 Zalim İstanbul
03:20 Çok Gezenti
03:30 Çocuklar Duymasın
04:30 Çocuklar Duymasın
05:00 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Hırsız Polis
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Küçük Ağa
16:00 Merhamet
16:30 Zalim İstanbul
17:30 Doktorlar
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
23:30 Sol Şerit
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi