06 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba

01:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

02:50 3'te 3 Tarih

03:10 Türkan Hanım'ın Konağı

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:50 Işığın Prensesi

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

07:20 Yedi Numara

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:20 Tozkoparan İskender

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Benim Adım Melek

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı