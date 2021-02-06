Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Baba
01:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:50 3'te 3 Tarih
03:10 Türkan Hanım'ın Konağı
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:50 Işığın Prensesi
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
07:20 Yedi Numara
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:20 Tozkoparan İskender
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Benim Adım Melek
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
17:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika