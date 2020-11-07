07 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Alev Alev

00:30 Arıza

02:15 Çukur

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Türk Malı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

11:15 Kalp Atışı

13:00 Alev Alev

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

23:45 Alev Alev