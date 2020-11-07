Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alev Alev
00:30 Arıza
02:15 Çukur
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Türk Malı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
11:15 Kalp Atışı
13:00 Alev Alev
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
23:45 Alev Alev
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika