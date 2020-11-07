Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:55 Başlama Vuruşu
04:05 İngiltere Premier Lig Özetler
04:40 Altay - Balıkesirspor
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:20 Takvim Yaprakları
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Hertha Berlin
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 Almanya Bundesliga Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor AŞ - Menemenspor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Ankaraspor - Bursaspor
18:55 Altay - Balıkesirspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika