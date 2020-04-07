07 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Lig Hatırası
01:00 Belçika - İtalya
01:15 Cristiano Ronaldo Goller
01:20 Bundesliga
01:30 Chelsea Goller
01:55 Spor Kitaplığı
02:00 Hollanda - Arjantin
02:40 Futbol Akşamı
03:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
04:00 Portekiz - İzlanda
04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:45 Almanya - Arjantin
05:40 Bundesliga
05:45 Cristiano Ronaldo Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Almanya - Arjantin
11:00 Portekiz - İzlanda
12:40 Premier Lig
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Manşet
13:00 Süper Lig Özetler
13:30 Chelsea Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Belçika - İtalya
16:00 Hırvatistan - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
20:40 Inter Goller
20:50 Milan Goller
20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Portekiz - İzlanda
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye