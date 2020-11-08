08 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 25 Litre: Suyun Peşinde

00:45 Çocukluk

02:00 Yasak Elma

02:45 Bay Yanlış

04:00 Temizlik Benim İşim

04:45 Kadın

05:45 Şevkat Yerimdar

06:00 Şevkat Yerimdar

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Çocukluk

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Öğretmen

23:15 Yasak Elma