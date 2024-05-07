Çin\'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10\'dan fazla kişi hayatını kaybetti

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Çin'in Yünnan eyaletinin Zhenxiong İlçe Halk Hastanesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve olayın nedenleri araştırılıyor.

HASTANE SALDIRISINDA 10 ÖLÜ 23 YARALI

Yerel yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğünü bildirirken saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabında saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

SOPAYLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Devlete ait The Paper haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, hastane lobisinde elinde bıçakla bir adamın görüldüğü, başka bir kişinin ise kendini büyük bir sopa ile savunmaya çalıştığı görülüyor. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Devlet medyası saldırının ayrıntılarına değinmese de yetkililer, saldırının nedenlerini ve detaylarını araştırmaya devam ediyorlar. Bu korkunç olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri ve hastane güvenliği konusunda soru işaretleri artmış durumda.