Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Payitaht Abdülhamid
00:15 Tövbeler Olsun
02:50 Türkan Hanım'ın Konağı
02:50 52 Hafta
03:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:15 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Masumlar Apartmanı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika