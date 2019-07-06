Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı
Son Dakika Güncel Haber

1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı

49 dakika önce

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin TL'den satışa çıkarıldı.

1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı, System.String[]
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin TL'den satışa çıkarıldı.
Balaban Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Necati Acar (28), 1,5 ton ağırlığında, 2,5 yaşındaki 'Cemil' ismini verdiği Simental melezi ırkı boğasını satışa çıkardı. Henüz 6 aylık iken satın aldığı boğasını kurban için satışa çıkardığını ifade eden Acar, "Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. 'Cemil' ismini verdiğim boğamı 6 aylık iken komşu köyden satın aldım. Simentel melezi ırkından olan boğam şu an 2,5 yaşında ve büyükbaş hayvanlarımın arasında en ağır kiloya sahip. Boğamı 45 bin TL'ye satışa çıkardım. Alıcılarını bekliyorum" dedi.
Bu zamana kadar hep doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Acar, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Kendi ekmiş olduğum mısır, arpa, buğday ve ekstra olarak besi yemi veriyorum. Hayvanlarım da hiçbir şekilde hap veya iğne yoktur" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
Büyükorhan, Balaban, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! "Sakla samanı, gelir zamanı" sözü gerçek oldu 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören 119'luk nineye sürpriz doğum günü kutlaması (Özel) Eski manken için cinayet işledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 09:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 tonluk 'Cemil', 45 bin TL'den satışa çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]