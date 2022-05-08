'1 dolardan ucuza iPhone 13' reklamı pahalıya patladı! - Son Dakika
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'1 dolardan ucuza iPhone 13' reklamı pahalıya patladı!

08.05.2022 16:26
'1 dolardan ucuza iPhone 13' reklamı pahalıya patladı!

İnternette '1 dolardan ucuz iPhone 13 satın alma fırsatı' vaadiyle kullanıcıları kandıran bir uygulama ortaya çıktı.

İnternetten satın aldığı iPhone 13 akıllı telefonunu beklerken, kargodan çok değişik ürünler çıkmasıyla hüsrana uğrayan insanlara pek çok kez şahit olduk. Ancak bu sefer adeta şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Maoming şehrinde yaşayan bir kadın, internette dolaşırken karşısına çıkan '1 yuan (0,15 dolar) karşılığı iPhone 13' reklamıyla kandırıldı. Ülkedeki satış fiyatı 5999 yuan (yaklaşık 900 dolar) olan telefonu 1 dolardan ucuza alabileceği iddia edilen bir uygulamaya yönlendirildi ancak beklenen olmadı.

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'Ucuz iPhone 13' vaadiyle kandırıldığını sonradan anladı

Çin'in Twitter'ı Weibo'da LegalDaily rumuzuyla bulunan genç kadın, iPhone 13'ü sadece 1 yuan karşılığında satın alabileceğini söyleyen reklamdaki uygulamayı telefonuna indirdi. Öncelikle bir üyelik oluşturması gerekiyordu ve bunun için 39,9 yuan (yaklaşık 6 dolar) gibi cüzi bir miktar ödemesi zorunluydu.

'1 dolardan ucuza iPhone 13' reklamı pahalıya patladı!

Hesap açtıktan sonra nihayet 1 yuana iPhone 13 sahibi olabileceğini düşünen LegalDaily, karşısına çıkan o mesajla şoka uğradı: Uygulamada "yetersiz bakiye" yazılı bir uyarı çıkmıştı ve kayıt işlemini tamamlamak için gerekli bakiyenin doldurulması gerekiyordu. Bunun için de yıllık üyelik kartı satın alması istenmişti.

Uygulamanın istediği yeterli bakiyenin tam anlamıyla karşılanabilmesi için 1000 yuan (1500 dolar) gerekiyordu. Apple'ın Çin'deki çevrimiçi mağazasında iPhone 13'ün fiyatı 900 dolardan başlıyor. Kadın tuzağa çekildiğinin farkına varmayıp uygulamaya para yatırmaya devam etse, telefona asıl fiyattan çok daha pahalıya sahip olacaktı.

Aslında imkansız değil!

Kadının paylaştığı bilgiye göre, 9,9 yuana aylık üyelik kartı satın alındığında uygulama kullanıcının hesabına 9,9 yuan bakiye tanımlıyor. 39,9 yuan ödeyerek yıllık kart satın alındığında ise 49,9 yuan bakiye veriyor. Buna ek olarak birini davet etmek, 5 yuan ile 20 yuan arası kazandırıyor.

Yani iPhone 13'ü uygulama üzerinden satın almak için yaklaşık 260 yıllık üyelik kartına sahip olmak gerekiyor. Gerçekten 1 yuana telefonu almak aslında imkansız değil, bunun için kullanıcının 650 arkadaşını davet etmesi ve her birine yıllık üyelik satın aldırması gerekiyor. Böylelikle hesap yeterli bakiyeye bir şekilde ulaşıyor.

Bu tarz dolandırıcılık yöntemleriyle karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, iPhone 13, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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