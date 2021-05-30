Üye Girişi
1 haftaya 100 bin lira - Son Dakika

1 haftaya 100 bin lira

30.05.2021 11:52
1 haftaya 100 bin lira, System.String[]

Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la Kaş'ta tatil yapıyor.

Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la Kaş'ta tatil yapıyor. Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansımıştı.

1 haftaya 100 bin lira

MASRAFLAR OĞUZHAN'DAN

Teknenin tüm masraflarını Oğuzhan Koç'un karşıladığı, genç şarkıcının 1 haftalık kira bedeli olarak peşin 100 bin lira ödediği öğrenildi.

Bergen kim olacak?

Serenay Sarıkaya'nın "Bergen" filminde rol almayacağını açıklaması üzerine ünlü oyuncu yerine Özgü Namal'a teklif götürüldü. Ancak Namal 2 milyon TL isteyince yapımcı şirket bu kez rotayı Demet Evgar'a çevirdi.

1 haftaya 100 bin lira

Serenay Sarıkaya, salgın nedeniyle bir türlü çekimleri başlayamayan "Bergen" filminde rol almayacağını açıkladı. Oyuncu, projeden ayrıldığını şu açıklamayla duyurmuştu:

"İki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım 'Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için 'Bergen' filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm 'Bergen' filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim." Sarıkaya'nın açıklamasının ardından yapımcı şirketin Özgü Namal'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak oyuncu, 2 milyon TL isteyince anlaşma sağlanamadı. Namal'la el sıkışamayan yapımcı şirketinin bu kez Demet Evgar'la görüştüğü öne sürüldü. Olumlu geçen görüşmenin ardından oyuncuyla Bergen rolü için prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı

1 haftaya 100 bin lira
İzmir'de yaşayan şarkıcı Seren Akıska, boşanma davası açtığı eşi Tayfun Ekinci hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Akıska, Ekinci ile boşanmak için geçtiğimiz sene mahkemeye başvurmuştu. Ancak çiftin karşılıklı talepleri nedeniyle süreç uzadı. Bunun üzerine Akıska, dava sonuçlanana kadar eşi için uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

Annesine arsa aldı

1 haftaya 100 bin lira

Ezgi Mola, bağ bahçe işlerine merak saran annesi Jale Erkan için İzmir- Urla'dan 3 dönümlük arsa satın aldı. Anne-kız buraya zeytin, limon ve üzüm ağaçları dikecek. Ezgi Mola, annesinin yetiştireceği ürünleri Çeşme'deki Boop adlı mekanına gelecek misafirlerine de ikram etmeyi planlıyor.

Aile tatili

1 haftaya 100 bin lira
Murat Boz bu yaz tatilini ailesiyle birlikte geçirecek. Geçtiğimiz yıl sonunda Amsterdam'dan dönerken uçakta kalp spazmı geçiren annesi Nedret Hanım'ın üzerine titreyen ünlü şarkıcı, ailesi için tekne tatili planladı. Ünlü pop'çu, annesi Nedret Boz, babası Cafer Boz ve kardeşi Ali Boz'la birlikte yaz boyunca Ege sahillerini turlayacak.
1 haftaya 100 bin lira

Aslı Bekiroğlu, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 1 haftaya 100 bin lira - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde         
12:02
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm         
11:26
Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı         
10:34
Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor         
10:03
Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti         
09:36
YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti         
09:00
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 12:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 haftaya 100 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement