Son Dakika Haberleri: 1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni
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1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni

36 dakika önce

Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslimi Gaziantep'te düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni, System.String[]
Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslimi Gaziantep'te düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sancak ve görev teslim törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Garnizon ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, çok sayıda askeri yetkili katıldı. 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan görevini Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu'na düzenlenen törenle devretti. 1'inci Hudut Alay Komutanlığı Sancak ve görev teslim töreni resmi geçit töreni ile sona erdi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
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