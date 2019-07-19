1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni
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Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslimi Gaziantep'te düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslimi Gaziantep
'te düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.
Gaziantep'te 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sancak ve görev teslim törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Garnizon ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, çok sayıda askeri yetkili katıldı. 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade
Albay Hasan Ufuk Arıcan görevini Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu'na düzenlenen törenle devretti. 1'inci Hudut Alay Komutanlığı Sancak ve görev teslim töreni resmi geçit töreni ile sona erdi. - GAZİANTEP
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