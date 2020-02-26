"1. İstanbul Dijital Sanat Festivali" mayısta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel '1. İstanbul Dijital Sanat Festivali' mayısta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

"1. İstanbul Dijital Sanat Festivali" mayısta sanatseverlerle buluşacak

6 saat önce

Mezo Dijital tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali", 29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mezo Dijital tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali", 29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "bağlantı aranıyor…" teması altında yapılacak olan festivalde, dünyada alanında ses getiren uluslararası ve ulusal yaklaşık 30 sanatçının işleri sergilenecek.

Ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak festival, Türkiye'de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği kapsamlı bir platform olmayı amaç ediniyor.

Aynı zamanda öğrencilerin de sanatsal üretimlerine ev sahipliği yapacak festivalde, 7-24 yaş arası öğrenciler, festival teması dahilinde oluşturacakları işleri sergilemek içim "www.digitalartfestistanbul.org" adresinden başvuru yapabilecek.

Festivalin danışmanlığını Bager Akbay, Ekmel Ertan, Selva Gürdoğan ve Ebru Yetişkin, artistik direktörlüğünü Esra Özkan, sergi koordinatörlüğünü Ege Sevinçli, öğrenci bölümünün koordinatörlüğünü ise Cansu Yalçıner üstleniyor.

Sanat festivali, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti
Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "1. İstanbul Dijital Sanat Festivali" mayısta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]