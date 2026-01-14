1. Kentsel Gelişim Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
1. Kentsel Gelişim Zirvesi Yapıldı
14.01.2026 17:22
İNDER'in düzenlediği zirve, 'İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı' vizyonuyla gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından "2026: İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı" vizyonuyla 1. Kentsel Gelişim Zirvesi düzenlendi.

İNDER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde yapılan ve açılış konuşmaları ile 4 farklı panelin düzenlendiği zirve, gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında konuşan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, bir yaklaşımı, duruşu ve vizyonu başlatmak için buluştuklarını belirterek, "2026'yı 'İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı' ilan ettik. Bu anlayışla şekillendirdiğimiz ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kentsel Gelişim Zirvesi"nin ismine işaret eden Keçeli, kentsel dönüşümün var olanı iyileştirdiğini ancak kentsel gelişimin yeni olanı inşa ettiğini bildirdi.

Keçeli, "Artık yapı yenilemeye sıkışmış, rantsal tartışmalarla daraltılmış bir dönüşüm anlayışının ötesine geçmek zorundayız. Kentsel dönüşüm, kimsenin takdirine bırakılacak bir iş değildir. Çünkü kentler, yalnızca binalardan ibaret veya sadece barınılan değil, yaşanmak istenilen mekanlar olmalı. Bizim için kentsel gelişimin merkezinde insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Kente sahip çıkma bilincinin tek başına yöneticilerin ya da uzmanların sorumluluğunda olmadığını kaydeden Keçeli, bu sorumluluğun bireylerin aktif katılımını gerektirdiğini, eğitimle, farkındalıkla ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir şehir kültürüyle geliştiğini anlattı.

Vatandaşların yaşadıkları kente ilişkin hukuksal hakları konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Keçeli, kentlerin yalnızca kullanıcılarıyla değil, onları inşa edenlerin vizyonuyla da şekillendiğini bildirdi.

"Kentsel gelişim uzun vadeli bir vizyonla yönetilmeli"

Engin Keçeli, kentsel gelişimin sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyolojik bir mesele olduğunu belirterek, tek başına sağlam yapıların değil, sağlam toplumsal ilişkilerin de inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Keçeli, "Geleceğin kentlerini konuşurken, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının beklentilerini de öngörebilmeliyiz. Bu yaklaşım doğru mevzuatı, nitelikli planlamayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını ve güçlü kurumsal işbirliklerini gerektirir. Çünkü kentsel gelişim, kısa vadeli kazançlarla değil, uzun vadeli bir vizyonla yönetilmeli. Gerçek gelişim, bugünü onarırken yarını inşa edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveyi tüm paydaşların ortak akılla buluşabildiği, kentin geleceğini bütüncül bir perspektifle ele alan bir çalışma olarak gördüklerini kaydeden Keçeli, kentlerin tek başına inşa edilemeyeceğini, ortak akılla şekilleneceğini anlattı.

Zirvede 4 panel düzenlendi

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın da konuşma yaptığı zirve kapsamında "Gelişen Şehirler, Değişen İnsanlar: Sosyal Dokunun Kentsel Serüveni", "Kredi mi? Kaynak mı? Mucize mi? Kentsel Dönüşümün Finansı", "Gelişen Kentlerde Plan, Mevzuat ve Gerçeklik" ile "Geleceğin Kentlerini Okumak" başlıklı paneller düzenlendi.

Gayrimenkul sektörünü bir araya getiren zirve, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ali Poyrazoğlu'nun gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

