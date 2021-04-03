1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı - Son Dakika

1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı

03.04.2021 14:25
1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin 2020 Nisan ayında hizmete aldığı e-imar uygulaması, kısa sürede vatandaşlar tarafından sıkça kullanılmaya başladı.

İnegöl Belediyesi'nin 2020 Nisan ayında hizmete aldığı e-imar uygulaması, kısa sürede vatandaşlar tarafından sıkça kullanılmaya başladı. Mart ayında 12 bin ziyaretçinin kullandığı uygulama ile vatandaşlar internet üzerinden oturdukları yerden, sıra beklemeden taşınmazları ile ilgili imar bilgilerine erişebiliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 1 yılda 97 bin 176 vatandaşın siteyi ziyaret ederek işlemlerini buradan gerçekleştirdiğini söyledi.

Yenice Nesil Belediyecilik anlayışıyla bu alanda önemli yatırımlar yaparak ciddi bir dönüşüm atağı başlatan İnegöl Belediyesi, dijital dönüşümün meyvelerini de alıyor. Pek çok alanda vatandaşa oturduğu yerden işlem yapabilme, başvuru ve bilgi alabilme imkanı sunulurken, 2020 yılı Nisan ayında başlayan e-imar uygulaması da 1 yılda binlerce vatandaşın olaylıkla işlemlerini yapmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan e-imar uygulamasıyla vatandaşlar internet üzerinden sıra beklemeden doğrudan taşınmazlarıyla ilgili imar bilgilerini erişebilir hale geldi. Uygulamanın kısa sürede duyulmasıyla birlikte 1 yılda toplamda 97 bin 176 kişi siteyi ziyaret ederek işlemlerini buradan gerçekleştirdi.

E-imar uygulamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda hedeflerimiz, hayallerimiz var. Her geçen gün de bu hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak internet üzerinden sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz arasında olan e-imar sorgulama sayfası da bunlardan biri. Sayfamız her geçen gün daha çok ziyaretçi ağırlıyor. Yaptığımız son güncellemelerle de e-imar üzerinden yapılan işlemlerimiz 7/24 kesintisiz olarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu" dedi.

E-imar uygulamasının her geçen gün daha çok tercih edildiğini de vurgulayan Taban, "Hizmete alındığı Nisan 2020 tarihinden itibaren aylık en yüksek sayfa görüntülenme sayısına Mart 2021 döneminde 12 bin 08 ile ulaşan e-imar uygulamamız, dönem itibari ile bakıldığında ise son bir yıl içerisinde 97 bin 176 sayfa görüntülenme sayısına erişti. Günlük 100'e yakın vatandaşımızın ortalama 390 sorgulama yaptığını düşünecek olursak; belediyemize gelmeden bilgi alabildiği bir platformun daha etkin kullanılması halinde vatandaşlarımız oturdukları yerden, sıra beklemeden taşınmazları ile ilgili imar bilgilerine erişebilmektedirler. http://webgis.inegol.bel.tr/imardurumu/index.aspx uzantısı üzerinde sağlanan erişim ile ister ada parsel, isterseniz de adres bilgileriniz ile taşınmazın imar durum bilgilerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda ilgili planın plan notlarını da görüntülüme imkanı veren bu hizmetimizin zamanla daha fazla kullanılacağını umuyoruz. Tüm ilçe halkımıza imarla ilgili konularda internet üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri e-imar uygulamamızı tavsiye ediyorum" diye konuştu. - BURSA

1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı
1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı
1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı
1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı

İnegöl Belediyesi, Nisan, Mart, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 yılda 97 bin kişi e-imar uygulamasıyla işlem yaptı - Son Dakika


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