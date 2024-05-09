Hıdırellez dileğini denize atmak isterken zor anlar yaşayan kız

3.Sayfa

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Hıdırellez dileğini denize atmak isteyen bir kızın yaşadığı zor anlar yer aldı. Kağıdı kayalara takılan kız onu almak için kayaların üzerinde yürümeye başladı. O anlarda ayağı kayan kız bir anda kendisini yerde buldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok kötü düştü umarım bir şey olmamıştır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısmeti zorlamayın" yorumunda bulundu.