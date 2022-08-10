Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Özetler
03:00 5. İslami Dayanışma Oyunlarıaçılış Töreni
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Kamerun -
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:25 2023 Cev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Eleme Karş. T
19:00 Spor Merkezi
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika