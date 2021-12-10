Üye Girişi
10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

10.12.2021 06:42
10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

10 Aralık 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:55 Gizemli Tarih Piri Reis

03:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

04:55 Seksenler

05:55 Şampiyon

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Masumlar Apartmanı

13:00 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 17:35 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
00:15 Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi
00:14 AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
00:04 Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil
23:37 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor         
01:01
CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli         
20:55
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak         
18:19
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var         
13:06
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 07:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: 10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement