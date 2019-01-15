Son Dakika Haberleri: 10 Ayrı Hırsızlık Olayının Zanlısı Tutuklandı

10 Ayrı Hırsızlık Olayının Zanlısı Tutuklandı

2 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

10 Ayrı Hırsızlık Olayının Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi A.E.S., ilçenin Behice köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. A.E.S sorgusunun ardından sevk edildiği Pazar Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Rize, Jandarma, Çamlıhemşin, 3. Sayfa
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