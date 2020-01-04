10 bin çocuk tiyatroyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 bin çocuk tiyatroyla buluştu - Son Dakika

10 bin çocuk tiyatroyla buluştu

6 saat önce

Kültür, sanat ve tiyatroyu Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Tıknefes Karagöz" ve "Bay Mikrop" adlı tiyatro oyunlarıyla buluşturdu.

10 bin çocuk tiyatroyla buluştu, System.String[]

Kültür, sanat ve tiyatroyu Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Tıknefes Karagöz" ve "Bay Mikrop" adlı tiyatro oyunlarıyla buluşturdu. Altındağlı 10 bin çocuk tiyatro izledi.


Kültür ve sanat Altındağlılarla buluşmaya devam ediyor. Çocukları tiyatroyla buluşturmak için programlar düzenleyen Altındağ Belediyesi, Altındağ'daki okullarda öğrenim gören 8-12 yaş arasındaki 10 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı. "Tıknefes Karagöz" ve "Bay Mikrop" adlı tiyatro oyunları, çocukların büyük beğenisini topladı. Tiyatro salonları çocukların kahkahasıyla doldu.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağlı çocuklar ilk olarak geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan gölge oyunuyla tanıştı. Karagöz ve Hacivat'ın kahkaha dolu atışmalarını beyaz perdeye aktaran "Tıknefes Karagöz" isimli gösterim, Altındağlı çocukları kahkahaya boğdu. Altındağ'daki okullarda öğrenim gören 8-12 yaş arası çocuklar, oyuna büyük ilgi gösterdi. Tıknefes Karagöz oyununun ardından, çocuklar "Bay Mikrop" isimli oyunu izleme imkanı buldu. İnsan ve toplum sağlığı konularını ele alan ve bunu eğlenceli unsurlarla sunan bir çocuk oyunu olan "Bay Mikrop" çocukları öğrenerek eğlendirdi.


Sanata ulaşmak artık zor değil


Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Balcı, "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.


Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlar için sanatın, sinemanın, tiyatronun artık ulaşılması zor faaliyetler olmadığının da altını çizdi. Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, tiyatroyla ve sinemayla daha hayatında hiç tanışmamış gençlerin olduğunu belirten Başkan Balcı, "Bu etkinlikle çocuklarımızı sanat faaliyetleriyle tanıştırmayı, sanatla daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hayatında ilk defa tiyatroya giden, tiyatroyu izledikten sonra çok etkilenip tiyatro faaliyetlerine ya da tiyatro kulüplerine katılan öğrenciler oluyor. Bir tane bile gencimizi sanatla yakınlaştırırsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.


Sanata yönelik faaliyetlerin aratarak devam edeceğini de belirten Başkan Balcı, Altındağ Belediyesinin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayarak, gençleri bu faaliyetlere katılmaya davet etti. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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