10 bin ihracatçıya daha yeşil pasaport imkanı doğdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların yeşil pasaport alabilmeleri için gereken 1 milyon dolarlık ihracat yapma şartının 500 milyona düşürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayısı 11 bin 952'den 22 bin 325'e yükseldi." dedi.

TİM'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 1 milyon dolar olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de yeşil pasaport hakkı tanındığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının yeşil pasaport aldığını belirterek, limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayısının 22 bin 325'e yükseldiğini aktardı.



İsmail Gülle, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin ihracatının saha neferleri olan ihracat ailemiz, ihracatımızın hacmini her daim arttırmak ve ihraç ürünlerimizi dünyada 223 ülke ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. Hükümetimizin ihraç ürünlerimize küresel ölçekte mobilite kazandırmak adına attıkları adımlar, AB ile Gümrük Birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra ihracatçımızın da mobilite kazanması, ihraç pazarlarımızı kolayca ziyaret etmeleri büyük önem arz etmekte. Bu nedenle 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle ilk kez ihracatçılarımızı hususi damgalı pasaport imkanı getirilmesi büyük bir adımdır.



Bugün itibarıyla söz konusu limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş olması, çok daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanması adına büyük bir imkan sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, ihracatımızın hacmini de olumlu yönde etkileyecektir. İhracat ailemize çok değerli bir hareket kabiliyeti kazandırmak adına, bu hususa yönelik talebimizin hayat bulmasına imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunarım. Bilhassa Ticaret Bakanımızın pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki çalışmaları çok önemli. Kendisine destek ve çabaları için ayrıca teşekkür ederiz."



Açıklamada verilen bilgiye göre, 193 ülkenin yüzde 64'ünü oluşturan ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini gerçekleştiren çok sayıda ülke, yeşil pasaporta vize muafiyeti sağlıyor.