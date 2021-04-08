10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi - Son Dakika

Montrö bildirisine imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözaltındaki 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılması için savcılığa sevk edildi.

BİLDİRİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi başlayan tartışmalarla ilgili Cumartesi gecesi bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride " Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 104 emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir" denildi.

10 EMEKLİ AMİRAL GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.