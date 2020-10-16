10 işletmeden 9'u teknoloji inovasyonlarının ortaya çıkmadan başarısız olduğu görüşünde - Son Dakika

10 işletmeden 9'u teknoloji inovasyonlarının ortaya çıkmadan başarısız olduğu görüşünde

16.10.2020 11:33
10 işletmeden 9'u teknoloji inovasyonlarının ortaya çıkmadan başarısız olduğu görüşünde, System.String[]

Kaspersky tarafından yaptırılan yeni araştırmaya göre, küresel olarak işletmelerdeki inovasyon liderlerinin yüzde 92'si projelerinin lansmandan önce başarısız olduğunu kabul ediyor.

Kaspersky tarafından yaptırılan yeni araştırmaya göre, küresel olarak işletmelerdeki inovasyon liderlerinin yüzde 92'si projelerinin lansmandan önce başarısız olduğunu kabul ediyor.

Kaspersky açıklamasına göre, işletmelerdeki inovasyon liderlerinin yüzde 92'si projelerinin ortaya çıkmadan önce başarısız olduğuna inanıyor. Bu inovasyonların çoğu geliştirme aşamasını bile geçemiyor. Bilgi Teknolojileri (BT) Güvenlik departmanlarıyla iş birliği eksikliği, bir projenin asla yayınlanmama olasılığını artırıyor.

İşletmeler tarafından geliştirilen yeni ürünler genellikle başarılı olmayabiliyor. Nintendo'nun VR teknolojisini ilk kez kullandığı Virtual Boy oyun konsolu ve Nike FuelBand fitness cihazı buna örnek gösterilebilir. GE deneyiminin de gösterdiği üzere, dahili süreçlerin dönüşümü her zaman istenen sonuçları vermeyebiliyor.

Bununla birlikte, halihazırda halka açık olarak başlatılan projelerin başarısızlığı buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor.

İnovasyon süreçlerine dahil olan 53 üst düzey karar vericinin katıldığı Kaspersky araştırmasına göre, geliştirme aşaması inovasyon yaşam döngüsünün en zorlayıcı aşamasına karşılık geliyor. Bu, kendi deneyimlerine dayanarak yanıt verenlerin üçte biri (yüzde 37) tarafından onaylandı.

Çoğu işletme için başarısız inovasyonun temel nedeni, katılımcıların beşte birinin (yüzde 19) net bir plana ve yapılanmaya sahip olmaması olarak görüldü. Bu değerli bir iç görüyü karlı ve makul bir çözüme dönüştürmede uygulama yeteneğinin parlak bir fikir bulmak kadar önemli olduğu anlamına geliyor. Yol haritası oluşturulduktan sonra, rakip faaliyetlerine, pazar eğilimlerine ve sektördeki dalgalanmalara ayak uydurmak için onu düzenli olarak gözden geçirmek gerekiyor.

Açıklamaya göre, siber güvenlik, projelerin başarısız olmasının en önemli nedenleri arasında yer almıyor. Yine de sürecin başlarına bir Bilgi Güvenliği Direktörü (CISO) dahil etmeyerek işletmelerin inovasyonlarının başarılı olmama olasılığını artırdığına dair ortak bir inanç olduğu ortaya çıkıyor. Anketi cevaplayanların yüzde 55'i bu görüşe katılıyor. Bunun nedeni, projelerde çok katmanlı siber güvenlik kurallarının uyarlanamaması ve katılımcıların yarıdan fazlasının (yüzde 60) şirketlerinde BT güvenlik politikasının inovasyonu engellediğine inanılması olarak ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İşletme Yöneticisi Alexander Moiseev, "Bir işletmenin yenilik yapması için risk alması ve bu süreçte bazı başarısızlıklara hazır olması gerekir. Gerçekten yeni bir şey ortaya koymak istediğinizde bunlar kaçınılmazdır. Bununla birlikte, ortaya çıkan bir teknolojinin veya ürünün sonuca ulaşmasını sağlamak için atılabilecek bazı pratik adımlar hala var. Siber güvenlik kurumsal bir engel olmak zorunda değildir, ancak projenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Şirketiniz için bir sonraki teknolojik atılımı planlarken CISO'yu erkenden bu işe dahil ettiğinizden emin olun." ifadelerini kullandı.

- Araştırma hakkında

Açıklamaya göre, Kaspersky, 2020 yazında kurumsal inovasyonla ilgili bir dizi alanı araştırması için bağımsız bir pazar araştırma şirketi olan Savanta'yı görevlendirdi. İnovasyon, işletmelerdeki olumlu değişimi etkilemeyi amaçlayan yeni fikirlerin, teknolojilerin, metodolojilerin, hizmetlerin veya ürünlerin sunulması süreci olarak tanımlanıyor.

Araştırma kapsamında Temmuz 2020'de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MEA), Asya Pasifik Bölgesi (APAC), Latin Amerika (LATAM), Kuzey Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT) çalışan ve inovasyon süreçlerine dahil olan 304 üst düzey karar vericiye çevrimiçi anket yapıldı. Bu çalışanlar, çeşitli sektörlerde ve 500'den fazla çalışanı olan büyük kuruluşlarda yer alıyordu. Anketlerin ardından çeşitli sektörlerde ve uzmanlık alanlarında daha büyük kuruluşlarda çalışan, inovasyona dahil olan üst düzey karar vericilerle 15 derinlemesine görüşme daha gerçekleştirildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 işletmeden 9'u teknoloji inovasyonlarının ortaya çıkmadan başarısız olduğu görüşünde - Son Dakika

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