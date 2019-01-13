Son Dakika Haberleri: 10 Kişi Kalan Kulaspor, Salihli Poyrazspor'a Gol Yağdırdı

10 Kişi Kalan Kulaspor, Salihli Poyrazspor'a Gol Yağdırdı

1 saat önce

Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kulaspor, 10. hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı Salihli Poyrazspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 4-0 yendi.

10 Kişi Kalan Kulaspor, Salihli Poyrazspor'a Gol Yağdırdı, System.String[]
Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kulaspor, 10. hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı Salihli Poyrazspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 4-0 yendi.

Ligin ilk devresini mağlubiyet almadan kapatan Kulaspor, ikinci devrenin ilk maçında kendi evinde ağırladığı Salihli Poyrazspor'u 4-0'la geçti. Maçın ilk yarısını Gürbüz Bardak'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Kulaspor, ikinci yarının başlarında Emre Ertekin'in kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı. Maçın son yarım saatlik bölümünde 10 kişi mücadele eden Kulaspor, disiplinli oyun anlayışından kopmadı ve Mutlu Dönmez'in frikikten attığı golle 2-0'ı yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Salihli Poyrazspor'un geliştirdiği ataklara, Kulaspor'un deneyimli kalecisi Volkan Yakup Zorlu geçit vermedi. Maçın son dakikalarına doğru kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü atan Gürbüz Bardak'ın golüyle rahatlayan Kulaspor'da, maçın skorunu Fatih Kaçmaz belirledi. Kulaspor, Salihli Poyrazspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle, puanını 25'e çıkarırken, 2'nci sıradaki yerini korudu.

Maçın ardından açıklama yapan Kulaspor teknik direktörü Hayrettin Topal, ligin ilk devresindeki başarı odaklı oyun anlayışını ikinci devrede de sürdürerek lig sonunda Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini belirtti. Salihli Poyrazspor karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen maçtan kopmadıklarını ve maçı 4-0 kazanmasını bildiklerini ifade eden Topal, Kula'yı en iyi yerlerde temsil etmek için çalıştıklarını belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

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