10 metreden düşen mermer işçisi öldü
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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Bozdoğan
ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir
(48), yaşamını yitirdi.
Bozdoğan ilçesindeki, bir süre önce kayyum atanan mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, dün akşam saatlerinde, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçiler durumu 112 Acil Servis
ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı. Jandarma
, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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