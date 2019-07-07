Son Dakika Haberleri: 10 metreden düşen mermer işçisi öldü
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10 metreden düşen mermer işçisi öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.

10 metreden düşen mermer işçisi öldü, System.String[]
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.
Bozdoğan ilçesindeki, bir süre önce kayyum atanan mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, dün akşam saatlerinde, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçiler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
Erol Özdemir, Bozdoğan, Aydın, İşçi, Güncel
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